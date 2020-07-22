«Спартак» написал открытое письмо Кашшаи, в ХК ЦСКА вспышка коронавируса. Главное к утру

«Спартак» обратился к Кашшаи, «Реал» может предложить бессрочный контракт Зидану, в ЦСКА произошла вспышка коронавируса и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» обратился с открытым письмом к Виктору Кашшаи.
2. «Реал» предложит Зидану бессрочный контракт. В нём видят своего Фергюсона.
3. Болельщик обратился к Артёму Дзюбе, обвинив «Зенит» в подкупе судей. Футболист ответил.
4. В следующем сезоне в РПЛ сыграют 16 команд.
5. Семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус.
6. Артемий Панарин вошёл в тройку финалистов «Харт Трофи».
7. Майк Тайсон и Рой Джонс договариваются о поединке.
8. Роналду вышел на второе место по количеству голов в официальных играх. Месси – пятый.
9. Андрей Ещенко дисквалифицирован на 3 матча за майку с оскорбительным текстом
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