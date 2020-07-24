Адвокат Геркуса: Илья не оставил «Локомотив» в руинах. При нём клуб выиграл абсолютно всё

Адвокат бывшего генерального директора московского «Локомотива» Ильи Геркуса рассказал об иске «железнодорожников» к его клиенту.

«Это дело привлекло внимание общественности и прессы по причине того, что это первое громкое дело в нашем футболе, когда клуб пытается взыскать ущерб с руководителя. И это человек, не который оставил клуб в руинах, а который выиграл абсолютно всё, что мог, достиг высот, при нём улучшились финансовые показатели.

Илья покинул клуб на пике, и дело, которые мы сейчас разбираем — это последствия его конфликта с нынешним руководством, не связанным с его деятельностью.

Хотели бы обратить внимание, что премии распространяются и на генерального директора. Это говорится в трудовом договоре. Мы утверждаем, что все полученные премии были обоснованы спортивным результатам: за чемпионство, Кубок, попадание в Лигу чемпионов. Ни одной премии Илья не выписал себе, допустим, к Новому году.

Наш коллега говорит, что директор не имел отношения к спортивным результатам. Он там бумажки подписывает, а вот футболисты выходят на поле. Это узкое мышление. Кто пригласил тренера? Генеральный директор. Кто пригласил спортивного директора? Генеральный директор. Голодные футболисты не играют. Если бы генеральный директор не обеспечивал всё нужное для спортсменов, они бы не достигли тех результатов, которых достигли.

Важный момент: истец никогда не оспаривал ни одну из премий, на которую он ссылается. Если бы все сотрудники получали премию, а генеральный директор нет, то это было бы дискриминацией», — передаёт слова адвоката Геркуса корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.