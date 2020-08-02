«Милан» впервые с сезона-1991/1992 не проигрывает в Серии А на протяжении 12 матчей подряд

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Кальяри». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Как утверждает Opta в «Твиттере», для «Милана» это уже 12-й матч подряд без поражений в одном сезоне чемпионате Италии. Последний раз такое случалось в сезоне-1991/1992, когда командой руководил известный итальянский специалист Фабио Капелло. В этой 12-матчевой беспроигрышной серии «Милан» сыграл вничью лишь трижды – со «СПАЛом» (2:2), «Наполи» (2:2) и «Аталантой» (1:1). При этом началась эта серия с первого матча Серии А после возобновления чемпионата, прерывавшегося из-за пандемии коронавируса. Уходил на вынужденную паузу «Милан» с домашним поражением от «Дженоа» (1:2).

«Милан» завершил сезон-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В 38 матчах команда Стефано Пиоли набрала 66 очков.