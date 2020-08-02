«Милан» впервые с сезона-1991/1992 не проигрывает в Серии А на протяжении 12 матчей подряд

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Кальяри». Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Как утверждает Opta в «Твиттере», для «Милана» это уже 12-й матч подряд без поражений в одном сезоне чемпионате Италии. Последний раз такое случалось в сезоне-1991/1992, когда командой руководил известный итальянский специалист Фабио Капелло. В этой 12-матчевой беспроигрышной серии «Милан» сыграл вничью лишь трижды – со «СПАЛом» (2:2), «Наполи» (2:2) и «Аталантой» (1:1). При этом началась эта серия с первого матча Серии А после возобновления чемпионата, прерывавшегося из-за пандемии коронавируса. Уходил на вынужденную паузу «Милан» с домашним поражением от «Дженоа» (1:2).
«Милан» завершил сезон-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. В 38 матчах команда Стефано Пиоли набрала 66 очков.
- 2 августа 2020
-
05:43
-
05:29
-
03:41
-
02:40
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:38
-
00:20
- 1 августа 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:16
-
23:06
-
22:55
-
22:48
-
22:43
-
22:13
-
21:51
-
21:51
-
21:34
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:40
-
20:37
-
20:29
-
20:20
-
20:10
-
20:02
-
19:52
-
19:46