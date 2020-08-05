Геркус — об уходе Фарфана из «Локомотива»: конец легендарной истории. Спасибо, дружище

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход перуанского нападающего Джефферсона Фарфана из московского клуба.



«Сегодня конец этой легендарной истории. Джефф уходит. Спасибо, дружище!» — написал Геркус на своей странице в «Твиттере».



Сегодня, 5 августа, «Локомотив» объявил об уходе Фарфана. Форвард играл за московскую команду с 2017 года. В составе «железнодорожников» Фарфан — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019).

Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 35-летний перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.