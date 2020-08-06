«Спартак», «Зенит» и ещё три клуба проголосовали против поправки по ограничениям на аренды
На общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги были приняты две поправки в регламент, сообщает «РБ-Спорт».
Большинство клубов РПЛ — 11 из 16 — проголосовали за то, чтобы в регламенте было прописано ограничение на аренду не более двух игроков из одного клуба в другой. Против этой поправки проголосовали пять клубов — «Спартак», «Зенит», «Сочи»,«Уфа», «Химки».
По другой поправке клубы проголосовали за отмену запрета на участие арендованных футболистов против клуба, который отдающего их в аренду. Поправки после одобрения клубами должны быть утверждены Российским футбольным союзом.
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков ранее прокомментировал инициативу владельца «Краснодара» Сергея Галицкого запретить фарм-клубы в Российской Премьер-Лиге.
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