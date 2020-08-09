Сульшер: победа в Лиге Европы стала бы лучшим моментом моей карьеры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о важности для него Лиги Европы.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с датским клубом «Копенгаген».

«Я обязан своей карьерой «Манчестер Юнайтед», поэтому выигранный в качестве тренера трофей был бы лучшим моментом моей футбольной жизни, я бы гордился этим. Это было бы самым большим достижением.



Я вносил тот вклад, который я мог внести, всегда был готов помочь. Но победа в этом турнире стала бы лучшим моментом моей карьеры», – приводит слова Сульшера Goal.

Матч состоится завтра, 10 августа, и начнётся в 22:00 по московскому времени. Напомним, что из-за пандемии коронавируса противостояния будут состоять из одной встречи.