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Сын Ривалдо может перейти в киевское «Динамо»

Сын Ривалдо может перейти в киевское «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Киевское «Динамо» проявляет интерес к бразильскому нападающему «Вииторула» Ривалдиньо, утверждает Sport.ro.

По данным источника, украинский клуб может подписать футболиста в летнее трансферное окно. Также на форварда претендуют польская «Краковия» и клубы из ОАЭ. Ривалдиньо является сыном бывшего нападающего сборной Бразилии Ривалдо.

25-летний Ривалдиньо перешёл в «Вииторул» летом 2019 года из «Левски» на правах свободного агента. В минувшем сезоне форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Румынии, в которых стал автором шести забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что киевское «Динамо» несколько недель назад возглавил румынский тренер Мирча Луческу.

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