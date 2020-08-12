Газизов: Калошин пытался что-то объяснить, а только больше всех запутал

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал реакцию официальных лиц РФС на судейство в матче с «Сочи» (2:2).

«Удовлетворение есть, что признали ошибку во втором пенальти. Но, как по мне, первый пенальти тоже натянутый. Но мне больше всего не понравилось то, как Калошин пытался что-то объяснить, а только больше всех запутал. Сброс на какие-то протоколы — это всё несерьёзно. Надеюсь, изменения будут. „Спартак“ борется и будет бороться с несправедливостью в футболе. Мы будем ждать решения РФС по постам, по наказаниям действующих лиц. Надеемся на справедливые решения», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин ранее высказался о судействе в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2), ставшего скандальным из-за двух спорных пенальти в ворота хозяев.