Слуцкий: согласен с решением КДК о моей дисквалификации

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение КДК дисквалифицировать его на два матча чемпионата России (один — условно).



«Меня не может устроить или не устроить решение КДК. Согласен с решением комиссии. Всё прошло максимально корректно. Могу только выразить благодарность членам комитета.



Повлияет ли моё отсутствие у кромки поля на матч с „Уралом“? У нас очень хороший штаб помощников, есть возможность коммуницировать. Это необычный опыт, и у меня это будет второй раз за тренерскую карьеру. Уверен, помощники справятся в этой ситуации.



Мы ещё не обговаривали, кто будет исполнять мои обязанности. Думаю, не принципиально, будет это Веретенников или Кузьмин. Скорее, это для формальных вещей – таких, как интервью перед и после матча, пресс-конференция. Просто определим, кто из них будет присутствовать», — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.

Глава КДК: Слуцкий признал, что с его стороны было оскорбительное выражение