Флик: завтрашний матч — это не «Бавария» против Месси, а «Бавария» — «Барселона»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал подготовку команды к четвертьфинальному матчу с «Барселоной» и высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.

«Нельзя сравнивать Левандовски и Месси. Роберт — экстраординарный, качественный нападающий, он всегда забивает голы, но может также отдавать голевые передачи. Однако Месси — лучший игрок в мире за последние годы.



Но предстоящий матч — это не «Бавария» против Месси, а «Бавария» — «Барселона». Конечно, у нас есть план, как остановить Месси, но не буду его обнародовать. Важна командная игра, мы должны предугадывать его действия, закрывать пространство, оказывать на него давление, не давать обыгрывать один в один", — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».

Матч «Баварии» с «Барселоной» состоится в Португалии 14 августа. Начало — в 22:00 мск.