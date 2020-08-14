«Выиграли в Туле впервые с 2016-го! Живём!» Евсеев — после матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил в "Инстаграме" пост, в котором поделился эмоциями после победы (3:2) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Выиграли в Туле впервые с 2016 года! Живём!» — написал Евсеев.
«Арсенал» открыл счёт на 26-й минуте — Евгений Луценко головой подправил мяч в дальний угол. В концовке первого тайма Вячеслав Кротов сравнял счёт.
На 54-й минуте уфимцы вышли вперёд благодаря голу Артёма Голубева. Спустя 10 минут третий гол в составе «Уфы» забил Ловро Бизяк, реализовав пенальти. Однако чуть позже Кингз решился на дальний удар и отправил мяч в правую девятку, сократив отставание до минимума.
В 1-м туре «Арсенал» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). В свою очередь «Уфа» дома с разгромным счётом проиграла «Краснодару» (0:3).
- 14 августа 2020
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