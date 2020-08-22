Семак — об отсутствии Оздоева в старте: дали ему отдохнуть, будем проводить ротацию

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Тамбовом» (4:1).

«Хорошая игра — и первый и второй таймы. Жалко, что в концовке пропустили. А с точки зрения самой игры, количества моментов, интенсивности матч смотрелся. Понравилась игра, ребята — молодцы.



Отсутствие Оздоева в стартовом составе? Это возможность отдохнуть. Мы выборочно будем проводить ротацию, исходя из состояния, особенно наших опорных полузащитников, которым достаётся очень большой объём работы. Им надо иногда снижать нагрузку. По возможности, естественно.



Дебют Кругового в старте? Доволен, хорошо сегодня сыграл. Непросто было играть, какие-то нюансы и взаимодействия ещё нужно наигрывать. Но в целом очень хороший матч», — цитирует Семака пресс-служба клуба.