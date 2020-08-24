«Горжусь тем, что я украинец!» Шевченко поздравил соотечественников с Днём независимости

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил соотечественником с Днём независимости.

«С Днём независимости! Горжусь тем, что я украинец!» — написал Шевченко в «Твиттере».

Посмотреть фотографию можно на странице Андрея Шевченко в "Твиттере".

Андрей Шевченко — победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, чемпион Италии, обладатель Кубка и Суперкубка Италии и Англии, чемпион Италии, 5-кратный чемпион Украины.

Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством украинская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы — 2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Украинцы попали в группу С вместе со сборными Нидерландов и Австрии. Четвёртая команда группы должна определиться по результатам стыковых матчей, которые пройдут осенью.