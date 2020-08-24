«Горжусь тем, что я украинец!» Шевченко поздравил соотечественников с Днём независимости

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поздравил соотечественником с Днём независимости.
«С Днём независимости! Горжусь тем, что я украинец!» — написал Шевченко в «Твиттере».
Посмотреть фотографию можно на странице Андрея Шевченко в "Твиттере".
Андрей Шевченко — победитель Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, чемпион Италии, обладатель Кубка и Суперкубка Италии и Англии, чемпион Италии, 5-кратный чемпион Украины.
Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством украинская национальная команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы — 2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Украинцы попали в группу С вместе со сборными Нидерландов и Австрии. Четвёртая команда группы должна определиться по результатам стыковых матчей, которые пройдут осенью.
- 24 августа 2020
-
15:17
-
15:16
-
15:10
-
15:06
-
14:42
-
14:32
-
14:32
-
14:25
-
14:17
-
14:15
-
13:45
-
13:41
-
13:33
-
13:33
-
13:28
-
13:21
-
13:16
-
13:12
-
13:09
-
12:55
-
12:43
-
12:35
-
12:19
-
12:14
-
11:50
-
11:47
-
11:47
-
11:37
-
11:35
-
11:29
-
11:22
-
10:59
-
10:55
-
10:49
-
10:45