Агент хавбека «Стяуа» Денниса Мана: предложение ЦСКА не устраивает клуб

Анамария Продан, агент полузащитника бухарестского «Стяуа» Денниса Мана, подтвердила информацию, что футболистом интересуется московский ЦСКА.

«Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали не принял предложения ЦСКА относительно Мана. Он хочет получить за игрока не меньше € 15 млн. Сейчас у «Стяуа» есть предложения о трансфере Денниса в размере € 10–11 млн", — приводит слова Продан Sport.ro.

Сообщалось, что ЦСКА готов заплатить € 12 млн за Мана и его одноклубника Флоринеля Комана.

21-летний правый вингер Деннис Ман в прошлом сезоне провёл за «Стяуа» 31 матч, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. 22-летний левый вингер Флоринель Коман сыграл 40 матчей, на его счету 15 мячей и 11 голевых передач. Стоимость Мана оценивается в € 5 млн, Комана — € 5,5 млн.