Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в «Аякс», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, «Аякс» готов предложить уругвайцу € 3 млн в год. Форварда не устраивает это предложение, и он намерен остаться в «Барселоне» до окончания контракта.
Действующий контракт уругвайского форварда с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.
Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сообщил, что Суарес вместе с Самюэлем Юмтити, Артуро Видалем и Иваном Ракитичем не входят в его планы на следующий сезон.
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