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Фекир заменит Ауара в сборной Франции

Фекир заменит Ауара в сборной Франции
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Полузащитник клуба «Реал Бетис» Набиль Фекир заменит атакующего полузащитника «Лиона» Уссема Ауара в составе сборной Франции на предстоящие матчи Лиги наций. Последний был помещён на двухнедельный карантин после того, как тест на COVID-19 дал положительный результат, сообщает L'Equipe.

Набиль Фекир провёл сезон-2019/2020 в составе «Бетиса». В 32 матчах забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. С 2015 года футболист стабильно приглашается в национальную команду. Полузащитник провёл в составе сборной Франции 24 встречи и забил два мяча.

Фекир получил приглашение на предстоящие матчи Лиги наций. Сборная Франции встретится со Швецией (5 сентября) и Хорватией (8 сентября).

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