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Ари отдал свои тапочки бабушке, которая шла по улице босиком. Видео

Ари отдал свои тапочки бабушке, которая шла по улице босиком. Видео
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Ари решил помочь пожилой женщине, когда ехал на автомобиле по городу.

Увидев, как бабушка идёт босиком, 34-летний футболист остановился, вышел и отдал ей свои тапочки.

«Пусть это останется здесь. Безгранично доброе сердце моего мужа. Увидел на улице бабушку босиком, остановился и отдал ей свою обувь. Я прослезилась в машине. Горжусь. Будьте добрыми», — написала в своём «инстаграме» супруга форварда Наталья.

Ари защищает цвета «Краснодара» с 2013 года. Ранее он выступал за московский «Спартак», нидерландский «АЗ», шведский «Кальмар» и бразильскую «Форталезу». Сезон-2017/2018 Ари провёл в московском «Локомотиве», куда перешёл на правах аренды. В составе «железнодорожников» форвард стал чемпионом России.

В декабре 2014 года Ари женился на россиянке Наталье Грызловой, спустя месяц у пары родилась дочь Ариана.

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