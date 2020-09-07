Йоахим Лёв: вести в счёте в двух матчах подряд и не выигрывать их — это раздражает

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал ничью в матче 2-го тура Лиги наций со Швейцарией (1:1).
«Вести в счёте в двух матчах подряд и не выигрывать их — это раздражает. В октябрьских матчах мы снова будем идти вперёд. Понятно, что не все наши игроки находятся в лучшей форме. Сейчас наша проблема заключается в том, что мы не можем склонить чашу весов в нашу пользу. У нас было 2-3 отличных момента в первом тайме, и если бы мы ими воспользовались, Швейцария наверняка не смогла бы вернуться в игру», — цитирует Лёва пресс-служба УЕФА.
Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Илкай Гюндоган, которому ассистировал Маттиас Гинтер. Швейцарская национальная команда отыгралась на 57-й минуте, гол забил Сильван Видмер с передачи Брила Эмболо.
- 7 сентября 2020
-
02:24
-
01:18
-
00:52
-
00:51
-
00:35
-
00:32
-
00:18
-
00:12
-
00:01
- 6 сентября 2020
-
23:46
-
23:41
-
23:36
-
23:34
-
23:27
-
23:06
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:52
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:16
-
20:54
-
20:48
-
20:41