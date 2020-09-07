Йоахим Лёв: вести в счёте в двух матчах подряд и не выигрывать их — это раздражает

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал ничью в матче 2-го тура Лиги наций со Швейцарией (1:1).

«Вести в счёте в двух матчах подряд и не выигрывать их — это раздражает. В октябрьских матчах мы снова будем идти вперёд. Понятно, что не все наши игроки находятся в лучшей форме. Сейчас наша проблема заключается в том, что мы не можем склонить чашу весов в нашу пользу. У нас было 2-3 отличных момента в первом тайме, и если бы мы ими воспользовались, Швейцария наверняка не смогла бы вернуться в игру», — цитирует Лёва пресс-служба УЕФА.

Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Илкай Гюндоган, которому ассистировал Маттиас Гинтер. Швейцарская национальная команда отыгралась на 57-й минуте, гол забил Сильван Видмер с передачи Брила Эмболо.