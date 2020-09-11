«Ростов» объявил об увеличении квоты посещаемости стадиона до 40%

Пресс-служба «Ростова» объявила об увеличении квоты заполняемости домашнего стадиона, и теперь зрители могут заполнить 40% вместимости арены.
«Уважаемые болельщики, рады сообщить, что с 11 сентября разрешённая заполняемость зрительских мест при проведении физкультурных и спортивных мероприятий в Ростовской области увеличена до 40 процентов. Увидимся на стадионе», — написала пресс-служба клуба в "Инстаграме".
Напомним, в минувшем сезоне «Ростов» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе место в еврокубках.
В сезоне-2020/2021 «Ростов», в 6 матчах набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является московский «Спартак» (14). В матче 7-го тура РПЛ ростовскому клубу предстоит встреча с московским «Локомотивом».
- 11 сентября 2020
-
20:53
-
20:53
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:19
-
20:12
-
20:08
-
20:07
-
19:59
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:21
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:31
-
18:24
-
18:22
-
18:19
-
18:12
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:47
-
17:46
-
17:32
-
17:29
-
17:16
-
17:07
-
16:45
-
16:36