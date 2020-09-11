Джано из-за травмы расторгнет контракт с «Ротором»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Джано Ананидзе в ближайшее время расторгнет контракт с «Ротором».
Это связано с тем, что травма хавбека в ближайшее время не позволит ему выйти на поле. Ананидзе решил быть честным перед клубом и принял решение расторгнуть договор.
Контракт грузинского полузащитника с волгоградским клубом рассчитан до 20 мая 2021 года. Сообщалось, что Джано получает в Волгограде 1,7 млн рублей в месяц. При наборе 10 очков по системе «гол+пас», хавбек получил бы ещё 1 млн рублей премиальными.
Ананидзе с 2009 по 2020 год защищал цвета «Спартака». За время пребывания в клубе дважды уходил в аренду — в «Ростов» и «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017 и стал обладателем Суперкубка страны (2017).
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