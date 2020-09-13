«Сочи» заключил мировое соглашение с Адилем Рами по вопросу о задолженности

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что с бывшим защитником команды Адилем Рами было заключено мировое соглашение по вопросу о задолженности по зарплате.

Напомним, агент футболиста Рубен Хавьер Косо Руиз в конце мая заявил, что за всё время пребывания в клубе Рами не получил от «Сочи» ни цента, а также пригрозил обращением в ФИФА и CAS.

«Мы закрыли с ним вопрос, всё нормально. Да, мы заключили мировое соглашение», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года. 5 сентября он стал игроком «Боавишты».