«Сочи» заключил мировое соглашение с Адилем Рами по вопросу о задолженности
Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что с бывшим защитником команды Адилем Рами было заключено мировое соглашение по вопросу о задолженности по зарплате.
Напомним, агент футболиста Рубен Хавьер Косо Руиз в конце мая заявил, что за всё время пребывания в клубе Рами не получил от «Сочи» ни цента, а также пригрозил обращением в ФИФА и CAS.
«Мы закрыли с ним вопрос, всё нормально. Да, мы заключили мировое соглашение», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года. 5 сентября он стал игроком «Боавишты».
Экс-игрок «Сочи» Адиль Рами перешёл в «Боавишту»
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