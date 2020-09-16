«Родина» — «Спартак»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00
Сегодня, 16 сентября, состоится матч «Родина» – «Спартак». Встреча 1-го тура группового этапа Кубка России пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы.
Соперником «Спартака» по групповому этапу также является «Енисей». С красноярской командой красно-белые встретятся 21 октября.
Напомним, по новому регламенту Кубка России команды по итогам 1/64 финала разбили на 10 групп, победители которых разыграют трофей в плей-офф. При этом участия в групповом этапе не принимают клубы, представляющие Россию в еврокубках. Они начнут свой путь в турнире в плей-офф.
Сегодня они хозяева на «Открытие Арене». «Родина» хочет играть со «Спартаком» чаще — в РПЛ
У красно-белых очень интересный соперник в Кубке.
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