Экс-форвард «Челси»: Кепа зарекомендовал себя как худший трансфер клуба в эпоху АПЛ

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон раскритиковал игру вратаря лондонской команды Кепы Аррисабалаги после его ошибки в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).

«Вы можете потратить огромную сумму на усиление атаки, но в чём смысл, если вратарь не может ловить мячи? Кепа Аррисабалага обошёлся « Челси» в € 78 млн в 2018 году, но так и не смог стать самым ценным голкипером в мире. Совершив ещё один ляп, он зарекомендовал себя как худший трансфер «Челси» в эпоху Премьер-лиги.



В футболе всегда есть шанс начать всё заново. Я получил такую возможность в „Селтике“, и Кепе, возможно, придётся проявить себя в другом месте. Эдуард Менди никак не приедет, а Лэмпарду нужно брать трофей в этом сезоне», — цитирует Саттона Daily Mail.