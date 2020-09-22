Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Михайлович: у «Милана» есть Ибрагимович, а у «Болоньи» нет

Михайлович: у «Милана» есть Ибрагимович, а у «Болоньи» нет
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал результат матча 1-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (0:2).

«Игра была достаточно сбалансированной. Возможно, мы недостаточно верили в себя, но ребята работали до конца. У нас было два действительно опасных момента. У „Милана“ есть Ибрагимович, а у нас нет. Всё, что создавал „Милан“, шло через Златана, поэтому его игра имела определяющее значение. Но моя команда сделала то, что должна была делать.

Мы — »Болонья", а это — «Милан». Конечно, в таких играх возникают периоды, когда приходится справляться с давлением соперника. «Милан» был в лучшей форме, но в последние 15 минут игры мы надавили на них", — приводит слова Михайловича Sky Sport Italia.

Ибрагимович — о дубле в матче с «Болоньей»: будь мне 20 лет, я бы забил ещё два гола
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020