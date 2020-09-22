Михайлович: у «Милана» есть Ибрагимович, а у «Болоньи» нет
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прокомментировал результат матча 1-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (0:2).
«Игра была достаточно сбалансированной. Возможно, мы недостаточно верили в себя, но ребята работали до конца. У нас было два действительно опасных момента. У „Милана“ есть Ибрагимович, а у нас нет. Всё, что создавал „Милан“, шло через Златана, поэтому его игра имела определяющее значение. Но моя команда сделала то, что должна была делать.
Мы — »Болонья", а это — «Милан». Конечно, в таких играх возникают периоды, когда приходится справляться с давлением соперника. «Милан» был в лучшей форме, но в последние 15 минут игры мы надавили на них", — приводит слова Михайловича Sky Sport Italia.
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