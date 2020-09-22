Дани Алвес хочет покинуть «Сан-Паулу» и вернуться в Европу

37-летний защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес хочет снова поиграть в европейском клубе, сообщает Goal.
По информации источника, экс-игрок «Барселоны» намерен покинуть родину спустя всего 13 месяцев выступлений. Футболист разочарован факторами, которые не связаны с футболом. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Алвес провёл пять матчей (все — в стартовом составе) и забил один гол.
Напомним, Алвес перешёл в «Сан-Паулу» летом 2019 года на правах свободного агента. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2022 года. Ранее бразильский футболист выступал за «Баию», «Севилью», «Барселону», туринский «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен». С 2006 года Алвес вызывается в национальную команду Бразилии. Завоевав за карьеру 40 титулов, является самым титулованным футболистом в истории.
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