Лорис Кариус может перейти в берлинский «Унион» на правах аренды

Берлинский «Унион» ведёт переговоры с «Ливерпулем» об аренде вратаря Лориса Кариуса, сообщает журналист Дэвид Линч в «Твиттере».

По информации источника, немцы рассматривают вариант с арендой на один год. Переход может быть оформлен в начале следующей недели.

Полтора года Кариус провёл на правах аренды в турецком «Бешикташе». Арендное соглашение было рассчитано до лета 2020 года, но голкипер вернулся в «Ливерпуль» раньше, так как турецкий клуб на протяжении нескольких месяцев не выплачивал ему зарплату.

В минувшем сезоне 26-летний вратарь провёл 25 матчей в чемпионате Турции и пропустил 29 голов. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года. Кроме того, с 2012 по 2016 год Лорис выступал за «Майнц».