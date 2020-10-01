Гжегож Крыховяк: сложная группа. И снова выпал «Атлетико»!

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился своим мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба. «Железнодорожники» попали в группу А вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).
«Очень сложная группа. И нам снова выпал «Атлетико»! Но с двухлетним опытом мы сделаем всё возможное, чтобы показать наилучший результат», — приводит слова Крыховяка официальный сайт московского клуба.
«Локомотив» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории. Лучшим достижением московского клуба является выход в 1/8 финала. До этой стадии «Локомотив» добирался один раз. В сезоне-2003/2004 «железнодорожники» проиграли «Монако» (2:1, 0:1). Кроме того, «Локомотив» в сезоне-2002/2003 выходил в 2-й групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас 2-й групповой этап упразднён. Три раза московский клуб финишировал на четвёртом месте в группе и на этом завершал выступления в еврокубках.
- 1 октября 2020
-
20:58
-
20:51
-
20:46
-
20:43
-
20:31
-
20:26
-
20:26
-
20:17
-
20:16
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:33
-
19:32
-
19:24
-
19:22
-
19:18
-
19:18
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
18:12
-
17:55