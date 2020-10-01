Гжегож Крыховяк: сложная группа. И снова выпал «Атлетико»!

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился своим мнением об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба. «Железнодорожники» попали в группу А вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).



«Очень сложная группа. И нам снова выпал «Атлетико»! Но с двухлетним опытом мы сделаем всё возможное, чтобы показать наилучший результат», — приводит слова Крыховяка официальный сайт московского клуба.

«Локомотив» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в шестой раз в своей истории. Лучшим достижением московского клуба является выход в 1/8 финала. До этой стадии «Локомотив» добирался один раз. В сезоне-2003/2004 «железнодорожники» проиграли «Монако» (2:1, 0:1). Кроме того, «Локомотив» в сезоне-2002/2003 выходил в 2-й групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас 2-й групповой этап упразднён. Три раза московский клуб финишировал на четвёртом месте в группе и на этом завершал выступления в еврокубках.