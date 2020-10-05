«Ситуация очень сложная». Кутепов заявил, что недоволен своим положением в «Спартаке»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился эмоциями от возвращения в сборную России.
«Очень соскучился по сборной, приятно снова сюда вернуться. Отдельное спасибо тренерскому штабу, что дали мне такую возможность. Буду работать, доказывать.
Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав „Спартака“. Работаю, показываю то, что умею и должен. Дальше решение уже идёт от тренерского штаба. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная.
Думаю, физически мы здорово готовы: чемпионат в самом разгаре, все ребята в очень хорошей форме. Это нормальный график — минимум нагрузочных тренировок и больше игр. Для любого футболиста это огромное счастье. Чем больше матчей, тем лучше!» — цитирует Кутепова официальный сайт РФС.
Объявлен состав сборной России. Главный вопрос: что с центром защиты?
Джикия – понятно. А кто с ним?
- 5 октября 2020
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