«Ситуация очень сложная». Кутепов заявил, что недоволен своим положением в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился эмоциями от возвращения в сборную России.



«Очень соскучился по сборной, приятно снова сюда вернуться. Отдельное спасибо тренерскому штабу, что дали мне такую возможность. Буду работать, доказывать.



Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав „Спартака“. Работаю, показываю то, что умею и должен. Дальше решение уже идёт от тренерского штаба. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная.



Думаю, физически мы здорово готовы: чемпионат в самом разгаре, все ребята в очень хорошей форме. Это нормальный график — минимум нагрузочных тренировок и больше игр. Для любого футболиста это огромное счастье. Чем больше матчей, тем лучше!» — цитирует Кутепова официальный сайт РФС.

Объявлен состав сборной России. Главный вопрос: что с центром защиты? Джикия – понятно. А кто с ним?