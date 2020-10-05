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«Ситуация очень сложная». Кутепов заявил, что недоволен своим положением в «Спартаке»

«Ситуация очень сложная». Кутепов заявил, что недоволен своим положением в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился эмоциями от возвращения в сборную России.

«Очень соскучился по сборной, приятно снова сюда вернуться. Отдельное спасибо тренерскому штабу, что дали мне такую возможность. Буду работать, доказывать.

Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав „Спартака“. Работаю, показываю то, что умею и должен. Дальше решение уже идёт от тренерского штаба. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная.

Думаю, физически мы здорово готовы: чемпионат в самом разгаре, все ребята в очень хорошей форме. Это нормальный график — минимум нагрузочных тренировок и больше игр. Для любого футболиста это огромное счастье. Чем больше матчей, тем лучше!» — цитирует Кутепова официальный сайт РФС.

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