Объявлен состав сборной России. Главный вопрос: что с центром защиты?

Только что стал известен состав сборной России на ближайшие три матча:

8 октября: Россия – Швеция (контрольный матч)

11 октября: Россия – Турция (Лига наций)

14 октября: Россия – Венгрия (Лига наций)

Полностью список вызванных футболистов можно посмотреть тут, а мы отдельно рассмотрим ситуацию с центром защиты.



Будучи тренером «Спартака», Черчесов чутко отслеживал, где интересы сборной России мешают красно-белым. В какой-то момент он даже публично зарубился с Гусом Хиддинком.

Сейчас ситуация противоположная. Черчесов в сборной, и ему нужен Кутепов с игровой практикой. Просто нужен. Иначе не скажешь после выступления Семёнова в сентябрьских матчах сборной. Мы уже подробно писали, почему необходимо что-то делать с позицией правого центрального защитника.

Вообще, должен был пробоваться хоть кто-то. Если не Кутепов, то Евгеньев, Дивеев, Маслов или кто-то другой. Выбор в пользу Кутепова объясним его опытом. Всё-таки был основным у Черчесова на ЧМ-2018 и неплохо справился. Долгое время Тедеско предпочитал других игроков в центре защиты – Кутепов не попадал даже в тройку. Однако в последних двух турах Илья всё-таки оказывался в основном составе. В Казани провёл хороший матч. Даже стал лучшим игроком встречи (награду присуждал Максим Калиниченко). Цифры подтверждают, что защитник достойно выглядел против «Рубина».

Следующий матч Кутепов снова начал в основе – его команда опять не пропустила, однако против «Тамбова» защитник допускал неточности. Уже на 10-й минуте получил жёлтую, а на 16-й позволил Обухову пробить практически с точки пенальти. На 53-й минуте Тедеско заменил Кутепова на другого защитника – Илью Гапонова.

Получается, что Кутепов вернулся в сборную фактически благодаря одному успешному матчу. Это говорит об уровне конкуренции в сборной на этой позиции после ухода трёх «армейских» динозавров. А ещё, возможно, говорит о желании Черчесова поддержать Кутепова в непростой ситуации. Всё-таки оставлять на скамейке игрока сборной России всегда немножко парадоксально для РПЛ. Тем более ещё на фоне новостей об интересе к Кутепову от «Динамо»/«Краснодара»/«Химок».

Ну и отметим вызов Жирова, который выступает за клуб второй Бундеслиги «Зандхаузен». Этот центральный защитник ещё никогда не выступал за сборную России. Лишь в 2015 году попал в расширенный список Фабио Капелло.

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В нынешнем списке остаётся и Семёнов. Интересно, кто теперь будет играть в Лиге Наций в паре с Джикией? Казалось, что товарищеский матч со Швецией – лишний. Из-за пандемии футболистам и без того приходится играть в плотном графике, учитывая отложенный старт сезона. А тут ещё в сборной игры – 8, 11 и 14 октября. С другой стороны, контрольный матч со шведами – отличная возможность протестировать новый центр обороны.