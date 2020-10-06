Отец Кузяева: для меня вопрос, почему не сложилось с Европой. За финансами мы не гнались

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, поделился своим мнением о несостоявшемся переходе футболиста в один из европейских клубов.
Для меня тоже вопрос — почему с европейскими клубами не сложилось. Разговоров было много. В каких-то клубах говорили, что нужен именно опорник, где-то был нужен европейский паспорт, где-то ещё что-то. Сам не понимаю.
У вас есть информация про переговоры с «Пармой», «Фрайбургом», «Бордо»? Да. Правда. Мы вели разговоры. Вариант с «Уотфордом» тоже был, но мы сразу их поблагодарили за интерес и отказались.
В Европе мы за финансами не гнались. Мы просто обсуждали: нужен ли будет Далер клубам, на какой позиции его видят, как его будут использовать. Я очень хотел, чтобы сын ушёл в Европу, но ничего страшного.
«Зенит» очень благородно поступил. Они понимают его мечту, они сказали: «Если будет достойное предложение из Европы, мы тебя отпускаем». Всё это в контракте прописано. Я им за это благодарен. Хочу поблагодарить руководителей других наших клубов, которые с большим уважением относятся к своим коллегам. Они говорили: «Мы понимаем, что первый выбор — «Зенит». Если не получится, то мы тогда сделаем предложение». Поэтому конкретный вариант для нас был «Зенит». В России сын для себя других вариантов не рассматривал», — сказал Кузяев-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 октября 2020
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