Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Манджукича в «Локомотив»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, почему московский клуб отказался от трансфера хорватского нападающего Марио Манджукича.
«Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Договор был детально проработан нами и представителями игрока. Комментарии, которые появлялись от диванных специалистов, ничего, кроме улыбки, вызвать не могли. Иногда улыбки, а иногда и раскатов смеха. От истины эти заявления были весьма далеко.
Там были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом. Мы не смогли снять свои сомнения, хотя очень во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать», — приводит слова Кикнадзе Sport24.
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- 6 октября 2020
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