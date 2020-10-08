Пасторе, которым интересовался «Зенит», не намерен покидать «Рому»
Марсело Симонян, агент полузащитника «Ромы» Хавьера Пасторе, сообщил, что игрок не ведёт переговоров о расторжении контракта с римским клубом.
Ранее стало известно, что «Рома» не включила Пасторе в заявку команды на участие в Лиге Европы сезона-2020/2021. Ранее сообщалось, что «Зенит» возобновил интерес к полузащитнику.
«Нет, это неправда. Хавьер находится в хорошей форме, он готов играть и чувствует себя хорошо», — приводит слова Симоняна Football Italia со ссылкой на LaRoma24.it.
Пасторе перешёл в «Рому» в 2018 году из «Пари Сен-Жермен». Контракт аргентинского хавбека с римским клубом рассчитан до июня 2023 года. В прошлом сезоне Пасторе принял участие в 15 матчах за «Рому» во всех турнирах.
«Зениту» предложили приобрести Пасторе
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