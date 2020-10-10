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Роналду сыграет с Францией в специальных бутсах в честь юбилейного гола

Роналду сыграет с Францией в специальных бутсах в честь юбилейного гола
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду продемонстрировал в «Инстаграме» бутсы, в которых выйдет на матч Лиги наций УЕФА с Францией.

Компания Nike изготовила для португальца пару бутс с надписью «CR100». Надпись означает, что форварду покорилась значимая отметка — 100 голов за национальную команду.

8 сентября в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций со Швецией 35-летний форвард забил два мяча, тем самым принеся команде победу (2:0). Благодаря тем голам Криштиану достиг отметки 100 голов за сборную и он стал вторым футболистом в истории с подобным достижением. Первым сотню мячей за национальную команду забил иранский игрок Али Даеи, уже завершивший профессиональную карьеру. На его счету 109 мячей.

Матч Франция – Португалия состоится в воскресенье, 11 октября. Начало – в 21:45 мск.

Просмотреть фото можно в "инстаграме" Роналду.

Криштиану Роналду прокомментировал свой 100-й гол за сборную
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