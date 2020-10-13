Агуэро: Месси — ужасный нытик. Мы как старая супружеская пара

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, как делит комнату с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси во время сборов аргентинской национальной команды. Футболисты являются давними друзьями.



«Мы как старая супружеская пара. Лео – ужасный нытик. Я всегда засыпаю с включённым телевизором, и утром он начинает жаловаться.



Мы возвращаемся в отель в 19:30, а ужин начинается в 21:00. То есть есть достаточно времени, чтобы успеть. Лео сразу идёт в душ и готов выходить. А я в это время сижу в трусах и разговариваю по телефону. Время идёт, и за полчаса до выхода он начинает: «Ужин в 21:00, осталось 30 минут…» Я продолжаю болтать по телефону, и он продолжает: «10 минут до выхода. Мы всегда опаздываем. Мы здесь уже час…» После этого я начинаю собираться. Он не любит опаздывать!» — цитирует Агуэро Sport.es со ссылкой на шоу Santo Sábado.

«Манчестер Сити» может расстаться с Серхио Агуэро ради подписания Лионеля Месси