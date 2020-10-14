Марко Дуганжич перешёл в «Сочи»

Состав «Сочи» пополнил хорватский нападающий Марко Дуганджич. 26-летний игрок уже успешно прошел медосмотр и будет выступать за сочинцев под 17-м номером, сообщает пресс-служба клуба в своём «твиттере».



В прошлом сезоне Дуганджич провёл за «Ботошани» 13 матчей в рамках чемпионата Румынии, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 1 результативную передачу. В новом сезоне на его счету 2 гола и результативная передача в 5 играх.



После 10 туров чемпионата России «Сочи» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. От лидирующих «Зенита» и «Спартака» команда отстаёт на 2 очка. В следующем туре РПЛ команде предстоит сыграть с «Зенитом». Встреча пройдёт 17 октября в Санкт-Петербурге.

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