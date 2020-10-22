Роман Орещук: «Зенит» — наш чемпион. Надеюсь, они поборются хотя бы за 3-е место в группе

Футбольный агент Роман Орещук выразил мнение о старте российских клубов в Лиге чемпионов.

«Обидно за наш российский футбол. Не только за «Зенит», а за весь футбол. «Зенит» – наш чемпион, поэтому надеюсь, что как-то они выправят ситуацию и как минимум хотя бы за третье место поборются, чтобы в Лигу Европы попасть», — цитирует Орещука «Р-Спорт».

Напомним, что санкт-петербургский «Зенит» начал своё выступление на групповой стадии Лиги чемпионов с домашнего поражения от бельгийского «Брюгге» со счётом 1:2. Другие представители России на этой стадии турнира – «Краснодар» и московский «Локомотив» сыграли на выезде вничью с французским «Ренном» (1:1) и австрийским «Ред Булл Зальцбург» (2:2) соответственно.