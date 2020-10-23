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Сандро Шварц: «Динамо» планирует играть в интенсивный, энергичный футбол

Сандро Шварц: «Динамо» планирует играть в интенсивный, энергичный футбол
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о специалистах, которые вошли в тренерский штаб команды, а также о предпочитаемом стиле игры.

«У тренерского штаба будут разные сферы ответственности. Будем анализировать соперников: их сильные, слабые стороны. Будем проводить тренировки вместе. Что касается Волкана Булута, то у него большой опыт работы вторым тренером в Бундеслиге, а Андрея Воронина знаю давно. Он долго играл в „Динамо“. Он будет помогать мне осуществлять связь с командой. Плюс он был очень умным игроком.

За последние две-три недели штабом была проделана большая работа. Здесь стоит отметить и остальных тренеров. Зимой не планируем больше никого в штаб приглашать. У нас хорошая связка, этого будет достаточно.

Мы планируем играть в интенсивный, энергичный футбол. Планируем играть смело вперёд, но это не вопрос одного дня. Нам нужно делать шаги, чтобы добиться того, что мы хотим видеть", — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Шварц: знаю, что Рауш и Нойштедтер играли в Бундеслиге. Из-за этого будет проще работать
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