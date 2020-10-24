«Сииии». Криштиану Роналду выложил пост в «Твиттере» после победы «Реала» над «Барселоной»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Ювентус», выложил пост после победы «сливочных» в матче с «Барселоной» (3:1) в 7-м туре чемпионата Испании.

«Сииии», — подписал фото Роналду.

Фото можно посмотреть в "твиттере" Криштиану.

Напомним, таким возгласом Криштиану празднует голы в ворота соперников. Португалец начал выкрикивать «да» по-испански во время выступлений за «Реал».

Счёт в «эль классико» был открыт уже на пятой минуте встречи. Федерико Вальверде прицельным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Сине-гранатовые сравняли счёт уже через три минуты, забил Ансу Фати.



Во втором тайме подопечные Зинедина Зидана вышли вперёд. В ворота «Барселоны» был назначен пенальти, который на 63-й минуте реализовал Серхио Рамос. Точку в матче поставил Лука Модрич.