«Сииии». Криштиану Роналду выложил пост в «Твиттере» после победы «Реала» над «Барселоной»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Ювентус», выложил пост после победы «сливочных» в матче с «Барселоной» (3:1) в 7-м туре чемпионата Испании.
«Сииии», — подписал фото Роналду.
Фото можно посмотреть в "твиттере" Криштиану.
Напомним, таким возгласом Криштиану празднует голы в ворота соперников. Португалец начал выкрикивать «да» по-испански во время выступлений за «Реал».
Счёт в «эль классико» был открыт уже на пятой минуте встречи. Федерико Вальверде прицельным ударом отправил мяч в дальний угол ворот. Сине-гранатовые сравняли счёт уже через три минуты, забил Ансу Фати.
Во втором тайме подопечные Зинедина Зидана вышли вперёд. В ворота «Барселоны» был назначен пенальти, который на 63-й минуте реализовал Серхио Рамос. Точку в матче поставил Лука Модрич.
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