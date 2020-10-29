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Основной состав «Спартака» вошёл в топ-10 самых молодых среди 20 лучших европейских лиг

Основной состав «Спартака» вошёл в топ-10 самых молодых среди 20 лучших европейских лиг
Футбол / РПЛ 0

CIES Football Observatory провела исследование среднего возраста основных составов команд Европы. По результатам этого анализа старт «Спартака» вошёл в топ-10 самых молодых среди 20 лучших европейских лиг. Красно-белые со средним возрастом в 23,9 года расположились на 10-м месте.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Норшелланн» (Дания) — 22,7

2. «Фамаликан» (Португалия) — 23,1

3. «АДО Ден Хааг» (Нидерланды) — 23,4

4. «Васланд-Беверен» (Бельгия) — 23,4

5. «Херенвен» (Нидерланды) — 23,6

6. «Андерлехт» (Бельгия) — 23,6

7. ПСВ (Нидерланды) – 23,8

8. «Твенте» (Нидерланды) — 23,8

9. «Санкт-Галлен» (Швейцария) — 23,8

10. «Спартак» (Россия) — 23,9

В Российской Премьер-Лиге красно-белые возглавляют турнирную таблицу. На втором месте расположился ЦСКА – средний возраст основного состава 25,1. Тройку замыкает «Рубин» — 25,2. Составы «Локомотива» (28) и «Зенита» (28) являются одними из самых возрастных.

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