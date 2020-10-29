Основной состав «Спартака» вошёл в топ-10 самых молодых среди 20 лучших европейских лиг

CIES Football Observatory провела исследование среднего возраста основных составов команд Европы. По результатам этого анализа старт «Спартака» вошёл в топ-10 самых молодых среди 20 лучших европейских лиг. Красно-белые со средним возрастом в 23,9 года расположились на 10-м месте.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Норшелланн» (Дания) — 22,7
2. «Фамаликан» (Португалия) — 23,1
3. «АДО Ден Хааг» (Нидерланды) — 23,4
4. «Васланд-Беверен» (Бельгия) — 23,4
5. «Херенвен» (Нидерланды) — 23,6
6. «Андерлехт» (Бельгия) — 23,6
7. ПСВ (Нидерланды) – 23,8
8. «Твенте» (Нидерланды) — 23,8
9. «Санкт-Галлен» (Швейцария) — 23,8
10. «Спартак» (Россия) — 23,9
В Российской Премьер-Лиге красно-белые возглавляют турнирную таблицу. На втором месте расположился ЦСКА – средний возраст основного состава 25,1. Тройку замыкает «Рубин» — 25,2. Составы «Локомотива» (28) и «Зенита» (28) являются одними из самых возрастных.
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