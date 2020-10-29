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Анатолий Бышовец: странно говорить о позоре в еврокубках команд из позорного чемпионата

Анатолий Бышовец: странно говорить о позоре в еврокубках команд из позорного чемпионата
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист и тренер сборной СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о результатах российских клубов в нынешних розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Я думаю, что странно говорить о позоре в еврокубках команд из позорного чемпионата. Возможно, только можно сделать скидку «Краснодару», целостность игры которого сохраняется и в еврокубках. Также выделю ЦСКА, хоть они выступают лишь в Лиге Европы. У них тоже чувствуется поставленная игра, несмотря на ряд объективных проблем, таких как игра Васина и внедрение новичков в командные построения», — приводятся слова Бышовца на сайте телекомпании «Новый Век».

В Лиге чемпионов по итогам двух туров российские команды – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» – в общей сложности набрали 2 очка. ЦСКА, представляющий Россию в Лиге Европы, набрал 1 очко в одном матче, а сегодня, 29 октября, проведёт вторую встречу.

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