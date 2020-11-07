«Челси» — «Шеффилд Юнайтед»: гости открывают счёт в матче

В данный момент проходит матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и началась в 20:30 мск.



Счёт был открыт усилиями гостей на 9-й минуте матча — ассистировал нападающему Дэвиду Макголдрику норвежский полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге. Это второй голевой удар 32-летнего ирландца в нынешнем сезоне.

И это первый пропущенный мяч вратаря «аристократов» Эдуарда Менди в АПЛ.



Последняя игра между «Шеффилдом» и «Челси» состоялась 11 июля 2020 года в рамках 35-го тура АПЛ сезона-2019/2020. Матч проходил на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде и завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.