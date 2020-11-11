Зинченко: все в Европе уже знают сборную Украины и остерегаются нас

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением о текущей форме национальной команды.
«Думаю, акцент будет сделан на структуре игры. Мы должны вспоминать и улучшать наши связи, кондиции, в которых мы были, особенно в квалификации Евро-2021. Нужно настраивать свою игру, потому что нас ждут очень серьёзные матчи чемпионата Европы. Через эти встречи нам и нужно готовиться и улучшать игру.
Всё будет зависеть от нас. Считаю, сборная Украины хорошенько так дала о себе знать всей Европе. Все уже знают нашу сборную, все уже остерегаются и относятся к нам намного серьёзнее, чем было раньше», — сказал Зинченко в видео, размещённом на канале Украинской ассоциации футбола в YouTube.
Украинская сборная стала пятой командой вслед за Бельгией, Италией, Россией и Польшей, досрочно обеспечившей себе участие в финальной стадии чемпионата Европы.
- 11 ноября 2020
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