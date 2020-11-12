Жезус: сборная Бразилии уже демонстрировала, что способна играть без Неймара

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус рассказал о влиянии Неймара на игру национальной команды.

«Конечно, мы понимаем всю важность присутствия Неймара для его клуба и сборной Бразилии, видя то, как он отдаётся игре. Я большой фанат его игры, но когда дело доходит до сборной, каждый должен разделить ответственность, она не может свалиться на него одного. Каждый из присутствующих здесь, чем-то заслужил свой вызов.

С Неймаром мы были ближе к победе, но сборная Бразилии демонстрировала, что может играть без него. Кто бы ни был здесь, он способен заставить команду победить», — цитирует Жезуса Goal.

Напомним, что несмотря на травму Неймар получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022. Главный тренер бразильцев Тите сообщал, что игрок точно пропустит матч с Венесуэлой 13 ноября из-за травмы бедра, но через четыре дня поедет с командой на встречу с Уругваем.