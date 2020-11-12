Шевченко прокомментировал ошибку Лунина в матче сборной Украины с Польшей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ошибку голкипера Андрея Лунина в товарищеском матче со сборной Польши (0:2).

На 41-й минуте встречи, после длинной передачи из глубины поля, Лунин неосмотрительно вышел из ворот и неудачно сыграл при попытке в касание вынести мяч за боковую. В результате мяч подхватил Кшиштоф Пёнтек и нанес дальний удар по пустым воротам.

«Лунин? Все ошибаются, это нормально. Нам было тяжело играть на этом поле, тяжело контролировать мяч. Наверно, поэтому Лунин и ошибся. Почему играл Лунин? Это молодой, перспективный вратарь, который играет в очень хорошей команде. Ему не хватает игровой практики, и для того и есть товарищеские матчи, чтобы ее получать. За исключением этой ошибки, он сыграл хорошую игру. На перспективы Лунина в сборной эта ошибка не повлияет. Все ошибаются, не вижу в этом проблемы. Если обращать внимание только на ошибки, то работа с футболистами не имеет перспектив», — приводит слова Шевченко Sport.ua.

Украинская сборная представляет группу 4 лиги А в Лиге наций УЕФА и занимает третье место в турнирной таблице группы. Подопечные Андрея Шевченко сыграют на групповом этапе с национальными командами Германии (14 ноября) и Швейцарии (17 ноября).