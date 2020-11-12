«Реал» может предложить за Холанда € 75 млн и включить в сделку Йовича

«Реал» рассматривает возможность нескольких покупок в зимнее трансферное окно, сообщает Goal со ссылкой на RTVE.

По данным источника, главной трансферной целью мадридцев является форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд. За него «Реал» готов заплатить € 75 млн, а также отдать в двухгодичную аренду Луку Йовича.

Также «Реал» заинтересован в услугах нападающего «Ренна» Эдуарда Камавинжи. «Королевский клуб» сделает предложение «Ренну» в размере € 50 млн и может включить в сделку Мариано Диаса.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 6 играх.

На счету Камавинжи 1 гол в 8 матчах чемпионата Франции.