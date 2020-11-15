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Леонардо Бонуччи пропустит около трёх недель из-за травмы

Леонардо Бонуччи пропустит около трёх недель из-за травмы
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи покинул расположение сборной Италии из-за сильной боли в мышцах. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист пропустит 20 дней из-за повреждения.

Ранее Бонуччи заявил, что чувствует сильную боль в мышцах. Итальянский защитник присоединится к своей команде в Турине и совместно с медицинским штабом будет работать над восстановлением.

В минувшем сезоне Бонуччи провёл в чемпионате Италии 35 матчей, стал автором 3 забитых мячей и заработал 10 жёлтых карточек. Контракт футболиста с «Ювентусом» действителен до лета 2024 года. В сезоне-2020/2021 Леонардо вышел на поле в шести матчах итальянского чемпионата и забил один мяч. Принял участие в трёх матчах Лиги чемпионов УЕФА.

Леонардо Бонуччи покинул расположение сборной Италии из-за сильной мышечной боли
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