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Яркий камбэк «Монако» в матче с «ПСЖ» и интерес «Зенита» к Халку. Главное к утру

Яркий камбэк «Монако» в матче с «ПСЖ» и интерес «Зенита» к Халку. Главное к утру
Футбол / Франция 0

«Монако» обыграл «ПСЖ», уступая 0:2 в ходе встречи, Халк получил предложение вернуться в «Зенит», а Холанд станет обладателем награды Golden Boy — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Монако», ведя 2:0 после первого тайма.

2. «Зенит» предложил Халку контракт с зарплатой € 3 млн в год.

3. Эрлинг Холанд получит награду Golden Boy лучшему молодому футболисту Европы.

4. Доменико Тедеско вошёл в тройку самых перспективных тренеров мира по версии AS.

5. Фанаты «Барселоны» набросились на машину Антуана Гризманна с криками «Уважай Месси!».

6. ФХР объявила расширенный состав сборной России для подготовки к МЧМ-2021.

7. ЦСКА продлил контракт с Фёдором Чаловым.

8. Тайсон признался, что хотел убить Холифилда.

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