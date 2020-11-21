Яркий камбэк «Монако» в матче с «ПСЖ» и интерес «Зенита» к Халку. Главное к утру
«Монако» обыграл «ПСЖ», уступая 0:2 в ходе встречи, Халк получил предложение вернуться в «Зенит», а Холанд станет обладателем награды Golden Boy — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «ПСЖ» в меньшинстве проиграл «Монако», ведя 2:0 после первого тайма.
2. «Зенит» предложил Халку контракт с зарплатой € 3 млн в год.
3. Эрлинг Холанд получит награду Golden Boy лучшему молодому футболисту Европы.
4. Доменико Тедеско вошёл в тройку самых перспективных тренеров мира по версии AS.
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