Российский вратарь Хайкин показал чемпионский кортеж «Будё-Глимт» из военных истребителей

Российский вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин на своей странице в "Инстаграме" показал кортеж из военных истребителей, который был предоставлен команде по случаю победы в чемпионате страны.
«Скажите мне, если кто-то праздновал так раньше. Поднимаем планку», — написал Хайкин.
«Будё-Глимт» переиграл «Стрёмгодсет» в выездном матче 25-го тура норвежской Элитсерии. Встреча прошла накануне, 22 ноября, на стадионе «Марьенлист» в Драммене и завершилась со счётом 1:2.
Благодаря этой победе «Будё-Глимт», занимающий первое место в турнирной таблице, набрал 68 очков и оказался в недосягаемости для ближайшего преследователя, «Мольде». Таким образом, команда обеспечила себе чемпионский титул, ставший первым в её истории. Ранее «Будё-Глимт» покорялись только второй дивизион, Кубок Норвегии и Кубок Северной Норвегии.
- 24 ноября 2020
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