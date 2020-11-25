Эрлинг Холанд — после дубля и рекорда: люблю играть в Лиге чемпионов
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд опубликовал в своём «инстаграме» пост после победного матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».
Во встрече с бельгийской командой 20-летний футболист оформил дубль и помог «шмелям» одержать победу со счётом 3:0. При этом Эрлинг быстрее всех достиг отметки в 15 мячей в главном еврокубковом турнире. Для этого ему понадобилось всего 12 встреч.
«Люблю играть в Лиге чемпионов», — написал Холанд, разместив собственную фотографию.
«Боруссия», набрав 9 очков, занимает первое место в группе F Лиги чемпионов. На второй строчке располагается «Лацио» (8). Третье место, гарантирующее участие в плей-офф Лиги Европы, занимает «Брюгге» (4). Наконец, замыкает квартет «Зенит» (1).
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