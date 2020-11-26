Смерть Марадоны, ничья «Локомотива» и «Атлетико». Главное к утру

Диего Марадона умер, «Локомотив» увёз из Мадрида одно очко, НБА в следующем сезоне пройдёт без Матча звёзд. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. В возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

2. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в гостевом матче Лиги чемпионов.

3. ЦСКА на официальном сайте раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова за скандальное интервью телеканалу «Матч ТВ».

4. В сборной России по биатлону обнаружен коронавирус. Решение о допуске команды к этапу Кубка мира в Финляндии примут сегодня.

5. В сезоне-2020/2021 не будет Матча звёзд НБА.

6. Стадион «Наполи» будет переименован в честь Марадоны.

7. «Тампа» заключила с Михаилом Сергачёвым новый трёхлетний контракт.

8. Сборной Украины присудили техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией